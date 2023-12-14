Üye Girişi
Haberler

Dedeler Kavgalarını Barıştırdı

Güncelleme:
Abone Ol

Muğla'nın Milas ilçesinde kıraathanede çıkan kavgayla gündem olan dedeler, barıştırıldı. Aynı kıraathanede buluşan dedeler, çay içip şikayetlerinden vazgeçti.

Muğla'nın Milas ilçesinde kıraathanede okey oynarken aralarında çıkan kavgayla gündem olan dedeler barıştırıldı. Aynı kıraathanede aynı okey masasında buluşan dedeler, bu kez çay içip şikayetlerinden vazgeçti.

Milas'ta 24 Kasım günü okey masasında ıstaka ile birbirlerini yaralayan 73 yaşındaki Celal Çoban ile 76 yaşındaki Nuri Tüfekçi okey oynarken tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Celal Çoban ve Nuri Tüfekçi birbirlerini darp emişti, kavga görüntüleri gündem olmuştu.

Dedeleri barıştırmak için girişimde bulunan hatırlı kişiler ve AK Parti belediye başkan aday adayı Barış Saylak, ilçeye geldi. AK Parti Belediye başkan adayı Barış Saylak, Nuri amcayı ve Celal amcayı kavga ettikleri kıraathanede buluşturdu. İki dede gözyaşları içerisinde barıştı ardından çay içti. İkili daha sonra karakola giderek şikayetlerini geri çekti.

Nuri Tüfekçi çok üzüldüğünü belirterek, "Barış Bey'in hatırı için barıştım. Şikayeti geri çekeceğim. Ben her zaman söyledim şikayetçi olmayacaktım" dedi.

Celal Çoban ise özür dileyerek, "Barış beye çok teşekkür ederim. Barıştığım için çok mutluyum. Abime her zaman saygılıyım, kabahat bende ve abime barıştığı için çok teşekkür ederim. Daha önce böyle bir şey yaşamadım ve mahcubum" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Öğretmenler Günü AK Parti kavga Muğla Yerel Yaşam Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Fenerbahçe muhtemel rakipleri kim (UEFA Konferans Ligi)? Fenerbahçe - Spartak Trnava maç kadrosu ilk 11'i! Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı 11'i belli oldu mu, açıklandı mı? Fenerbahçe gruptan çıktı mı, GARANTİLEDİ mi? Fenerbahçe Beko başantrenörü kim oldu? Fenerbahçe Beko'nun yeni hocası kim, belli oldu mu? Bir Derdim Var dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar? Fenerbahçe Konferans Ligi grubundan lider olarak nasıl çıkabilir? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 14 Aralık Antalya su kesintisi listesi! 15 Aralık Cuma Hutbesi yayınlandı! 15 Aralık Cuma Hutbesi tam metni! Diyanet 15 Aralık Cuma Hutbesi! Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 3. eleme adayları kimdir? 14 Aralık 2023 Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu? 14 Aralık Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Masterchef 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Masterchef bugün kazananı kim? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 14 Aralık Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 14 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 14 Aralık İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 14 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 14 Aralık İstanbul su kesintisi listesi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title