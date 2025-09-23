DEB-SEN, GSB Banka Promosyon Görüşmelerinin Takipçisi Olacak

Demokrat Büro Çalışanları Sendikası DEB-SEN Genel Başkanı Mehmet Zülfikar Kotanlı, GSB banka promosyon pazarlığı sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.

Sendikaların temsil noktasında üyelerinin sosyal hak ve menfaatlerini korumakla ve geliştirmekle mükellef olduğunu belirten Kotanlı, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde çalışanların talep ve isteklerinin görmezden gelinemeyeceğini; Bakanlık bünyesinde görev yapan her kademede personelin sabırsızlıkla beklediği ve 13 Kasım 2025 tarihinde başlayacak olan banka promosyon görüşmelerinin Başbakanlık genelgesi dikkate alınarak Anadolu Üniversitesinde olduğu gibi son ana kadar naklen yayınlanmasını istedi.

Demokrat Büro Sen Genel Başkanı Kotanlı; geçmiş dönemlerde olduğu gibi yetkili sendikalar tarafından 2022 yılında yapılan banka promosyon sözleşmesi esnasında kurum çalışanlarının maaşları 13 bin TL iken Ziraat bankası ile yapılan protokolde kurum çalışanları 3 yıl boyunca ipotek edilerek 19 bin 750 TL peşin 250 TL para puan olarak 20 bin TL7ye anlaşma imzalandığını hatırlatan Başkan Kotanlı, "Geçen süre içerisinde ekonomide gerçekleşen dalgalanmalar ve Memur maaşlarında yapılan ücret artışları ile 40 bin TL artış olmuş bu artış dikkate alınmadığı gibi yetkili sendikaların duyarsızlığı ve Demokrat Büro Sen olarak promosyonların yeniden güncellenmesi için yaptığımız girişimler de Bakanlık ve yetkili sendikaların imzaladığı promosyon protokolünde yeni bir güncelleme yapılamayacağı yapıldığı takdirde Bakanlığın tazminat ödeyeceği akit altına alındığından sonuçsuz kalmış sözleşmeye imza atan yetkili sendika şerh düştük diyerek duruma duyarsız kalmış ve kurum çalışanlarının mağduriyetine sebep olmuşlardır.

Günümüz şartları da dikkate alınarak ve önümüzdeki 3 yıllık maaş ve enflasyon artışları da dikkate alınarak 150 bin TL'nin altında bir protokolün imzalanması halinde kurum çalışanlarının yeniden mağdur edileceğinin bilinmesi gerekmektedir. Yeni yapılacak sözleşme için devlet bankalarının yanında özel bankalarında davet edilmesi bakanlık çalışanlarını lehine olacaktır. Yapılacak sözleşme protokol maddelerinde Bakanlık çalışanlarına 18 ve 24 ay vadeli sıfır faizli kredi imkanı sağlanmalı EFT, havale ücreti alınmamalıdır. Bu nedenle 13 Kasım'da başlayacak olan GSB banka promosyon pazarlığı sürecin takipçisi olacağız" diye konuştu. - ERZURUM