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DDC Makina, Kıbrıs'ta Ödül Kazandı

DDC Makina, Kıbrıs'ta Ödül Kazandı
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Kıbrıs'ta düzenlenen 9. Paper Week Sempozyumu'nda DDC Makina, kağıt sanayine yaptığı desteklerden dolayı ödüllendirildi. Sempozyuma katılan 110 firma ve 200'den fazla katılımcı arasında yer alan DDC Makina, Türkiye'yi gururlandırdı.

Kıbrıs'ta gerçekleştirilen 9. Paper Week Sempozyumu'na katılan DDC Makina, Türkiye'ye ödülle döndü.

Kağıt sektörünün önemli buluşmalarından Paper Week Sempozyumu, 19-22 Eylül tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleşti. Kağıt sektörünün masaya yatırıldığı sempozyumda, 27 ülkeden 110 firma ve 200'den fazla katılımcı hazır bulundu.

İMES OSB'de ihracat ağırlıklı üretim yapan yerli ve milli marka DDC Makina'nın da davetli olduğu 9. Paper Week Sempozyumu'nda, kağıt sanayine yaptığı desteklerden dolayı DDC Makina plaketle ödüllendirildi. Sempozyuma; DDC Grup ve DDC Makina Yönetim Kurulu Başkanvekili Hatice Öztürk, Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Akın Ertekin, Satın almadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alp Birkan ile Mustafa Çınar, Yuliya Kurtuluş ve Gürsel İbak'tan oluşan pazarlama kadrosu katıldı.

Yoğun ilgi gören sempozyumda DDC Makina Yönetim Kurulu Üyesi Akın Ertekin, katılımcılara yönelik kağıt sektörü ve üniversitelerle iş birliği konularında brifing verdi. Ertekin, DDC Makina'yı da anlattığı konuşmasında, 'sanayi -üniversite işbirliği' konularında deneyimlerini paylaştı. Sempozyumun sonu günü ise DDC Makina, sempozyuma ve kağıt sanayine desteklerden dolayı plaketle ödüllendirildi.

Diğer yandan Türkiye'ye döndükten sonra sempozyumla ilgili değerlendirmeler yapan DDC Grup Başkanvekili Hatice Öztürk, her geçen gün DDC Makina'yı dünyaya daha fazla anlattıklarını ifade ederek, "Katıldığımız fuarlarda, her sempozyumda sadece DDC'yi değil, ülkemizi tanıtıyoruz, Türkiye'nin sanayide geldiği son teknolojik başarılarını gösteriyoruz. Tamamen kendi ekiplerimizce hazırlanan tasarımlarımız yakından takip ediliyor. 27 ülkenin katıldığı Kıbrıs sempozyumundan ödülle dönmek ise sevindirici" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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