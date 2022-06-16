Davutoğlu'nun Dinlediği Osmaniyeli: "Gel Hocam' Diye Ağlayanların Hepsi Saltanat Sürüyor" - Haberler

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Davutoğlu'nun Dinlediği Osmaniyeli: "Gel Hocam' Diye Ağlayanların Hepsi Saltanat Sürüyor"

ANKA - Yerel
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun dinlediği Osmaniyeli yurttaş, “‘Gel hocam’ diye ağlayanların hepsi saltanat sürüyor. Benim çocuğumun evinde ekmeği yok, elektriği kesik” dedi.

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun dinlediği Osmaniyeli yurttaş, "'Gel hocam' diye ağlayanların hepsi saltanat sürüyor. Benim çocuğumun evinde ekmeği yok, elektriği kesik" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin il başkanlığının ikinci kuruluş yıl dönümü için bulunduğu Osmaniye'de, vatandaşlarla sohbet etti. Bir vatandaş, Davutoğlu'na şunları söyledi:

"Yalvarıyorsun böyle, gel diye yalvarıyorsun. Bunlar bakanlık yapıyor. Bizim çocuklar, garibanın çocukları perişan. Yazık günah değil mi, bizim gariban çocuklarımıza? Benim o çocuklarım okurken ekmeğimden kestim, gönderdim. Yemek sofrasına oturdum, çocuk para istedi o yemeği yemedim. Çocuklarıma para gönderdim. Bunların hiç Allah, Kur'an korkusu yok mu? 'Gel hocam' diye ağlayanların hepsi saltanat sürüyor. Benim çocuğumun evinde ekmeği yok, elektriği kesik."

ANKA / Yerel

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