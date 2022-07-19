Davutlar Sanayi Sitesi'nde Çalışmalar Başladı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in dün Davutlar Sanayi Sitesi esnafı ile buluşmasının ardından ekipler, sorunları gidermek için çalışmaya başladı. Günel'in talimatı ile harekete geçen Kuşadası Belediyesi'ne bağlı ekipler, çalışmalarını sürdürürken Davutlar Sanayi Sitesi Başkanı Erdoğan Erkekli, Günel'e teşekkür etti.

Davutlar Mahallesi genelinde alt ve üst yapıyı yenileme çalışmaları sürerken, Davutlar Sanayi Sitesi'nde de hummalı bir çalışma başladı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in önceki gün Sanayi Sitesi esnafı ile gerçekleştirdiği buluşmanın ardından başlatılan çalışmalar Davutlar Sanayi Sitesi yönetimi ve esnafı tarafından memnuniyetle karşılandı. Günel'in kendisine iletilen sorunları çözmek için ilgili birimlere verdiği talimatlar doğrultusunda sürdürülen çalışmaların en kısa süre içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Çalışmalar kapsamında Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından bozuk yol ve kaldırımlarda gerekli bakım ve onarım işlemleri ile moloz yığınlarının temizliğine başlandı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından detaylı temizlik çalışmasının gerçekleştirildiği Sanayi Sitesi'nde Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ise ağaçların bakımı, budaması, yabani ot temizliği ve peyzaj düzenlemesi çalışmaları yapılacak.

Davutlar Sanayi Sitesi Başkanı Erdoğan Erkekli, "Başkanımıza sonuna kadar inanıyor ve güveniyoruz. Her zaman yanındayız" dedi. Davutlar Sanayi Sitesi esnaflarından Halim Sarı ise uzun yıllardır yaşadıkları sorunların giderilmesi amacıyla başlatılan çalışmaları memnuniyetle karşıladıklarını belirterek "Sabah geldiğimizde tüm belediye ekiplerini burada görmek bizleri çok mutlu etti. Çalışmaların bu kadar kısa süre içerisinde başlamasını beklemiyorduk. Başkanımıza ve emek veren tüm ekiplere teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" diye konuştu.

ANKA / Yerel