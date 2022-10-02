Davullu zurnalı yol sevinci

Ordu'nun Akkuş ilçesinde 10 mahalleyi birbirine bağlayan yolun onarılarak asfaltlanmasının sevinci yaşanıyor. Çalışmaları yerinde incelemek ve tamamlanan kısımları hizmete açmak için Akkuş'a giden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, mahalle halkı tarafından davul zurna ile karşılandı.

Türkiye'nin en uzun kırsal yol ağına sahip Ordu'da ulaşım sorunları çözülürken, ilçelerde mahalle yolları asfalta kavuşuyor. Akkuş ilçesinde yapımına başlanan

Gedikli, Çavdar, Meyveli, Kürekçili, Çayhanlı, Çukur, Düvenceli, Yeşilgüneycik, Damyeri ve Tuzak mahalleleri sakinleri yol sevinçlerini davul zurna ile kutladı.

"27 kilometrelik hattı asfalt ile buluşturacağız"

Çalışmaları yerinde görmek ve denetlemek için gittiği Akkuş ilçesinin girişinde davul zurna ile karşılanan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, ilçelerdeki alt ve üst yapı çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi. Akkuş'taki asfalt çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağını dile getiren Başkan Güler, şöyle konuştu:

"Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak ilçelerimizde yatırım çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlçelerimizdeki alt ve üstyapı çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu kapsam da Akkuş ilçemizde 10 mahallemizin yıllardır beklediği asfalt çalışmasına başladık. Toplam 27 kilometrelik olan bu çalışmalarımızda şu ana kadar 10 kilometrelik bölüm tamamlandı. Geriye kalan bölümün de kısa süre içinde tamamlanması talimatını verdim. Biz Akkuş'u ve Akkuşluyu çok seviyoruz."

Yıllardır yolun yapılmasını bekleyen vatandaşlar, Başkan Güler ve ekibine teşekkür etti. Yılların hayalinin gerçeğe dönüştüğünü görmekten son derece memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar, "Yıllardır buranın asfaltlanmasını istiyorduk. Başkanımız sağ olsun bizim bu mağduriyetimize kayıtsız kalmadı. Hayalimizi gerçeğe dönüştürdü. 10 mahallemizde bugün bayram var. Bizde mutluluğumuzu daha da taçlandırmak adına tarihi ana davul zurnayla eşlik ettik. Allah Başkanımızdan razı olsun" diye konuştular. - ORDU