DATÜB heyeti Elazığ'da - Haberler

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DATÜB heyeti Elazığ'da

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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DATÜB heyeti Elazığ'da

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar ve beraberindeki heyet, Elazığ'a geldi.

ELAZIĞ (İHA) - Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar ve beraberindeki heyet, Elazığ'a geldi. Genel Sekreter Uçar ve heyet ilk olarak Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nı ziyaret etti.

Ukrayna'da devam eden savaşta ülkede mahsur kalan Ahıska Türklerinin tahliyesi sürüyor. Önceki günlerde 5 kafile şeklinde gelen yüzlerce Ahıska Türkü Aşağıdemirtaş Geçici Konaklama Merkezi'ne yerleştirildi. Bugünde 180 kişilik 6'ıncı kafilenin kente geleceği bildirildi.

Bu çerçevede DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar ve beraberindeki heyet kente geldi. Genel Sekreter Uçar ve heyet, ilk olarak Belediye Başkanı Şahin Şerifoğullarını ziyaret etti.

Heyetin gün boyunca kentte programlarının süreceği öğrenildi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Şahin Şerifoğulları, Ahıska Türkleri, Ukrayna, Elazığ, Yerel, Haberler

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