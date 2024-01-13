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DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'dan Şehitler İçin Taziye Mesajı

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DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan 9 asker için taziye mesajı yayımladı. Kassanov, Türkiye'nin terörle mücadelesinde Ahıskalı Türkler olarak her zaman yanlarında olduklarını belirtti ve şehitlere Allah'tan rahmet, ailelere ve millete başsağlığı diledi.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, bölücü terör örgütünün hain saldırısı sonrası şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Başkan Kassanov mesajında, " Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimizin şehit olduğu haberi içimizi derinden yakmıştır. Anavatanımız Türkiye'nin terörle mücadelesinde Ahıskalı Türkler olarak her zaman yanındayız. Çatışmada şehit düşen askerlerimize Allahtan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı Mehmetçiğimize de şifalar dilerim" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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