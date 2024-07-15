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DATÜB Genel Başkanı Kassanov, Türk milletinin demokrasiye sahip çıktığını açıkladı

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Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı duran Türk milletinin demokrasiden yana tavır alıp yönetimi belirleme gücüne sahip çıktığını açıkladı. Kassanov, Ahıska Türkleri'nin darbe girişimi sırasında seçilmiş hükümete destek olmak üzere meydanlara indiğini belirtti ve şehitlerimizi anarak tüm gazilere sağlıklı uzun ömürler diledi.

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı duran Türk milletinin demokrasiden yana tavır alıp yönetimi belirleme gücüne sahip çıktığını açıklayarak, Türk dünyasına milli irade ve milli birlik mesajı verdi.

DATÜB Genel Başkanı Kassanov, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Kassanov mesajında, "15 Temmuz 2016 gecesi Türkiye'ye tuzak kurmak isteyen hainler, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli ve dik duruşu ile devletiyle kenetlenen milletimizin gücü karşısında hain emellerine ulaşamadılar" dedi.

Ziyatdin Kassanov, İstanbul, Ankara, Bursa ve Antalya başta olmak üzere Türkiye'nin değişik bölgelerinde yaşayan Ahıska Türkleri'nin, 15 Temmuz hain darbe girişiminde sokaklarda olduğunu belirterek, "15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden geçen 8 yılda yaşananlarla ilgili birçok detay dikkat çekiyor. FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Türkiye genelinde darbe kalkışmasının ilk dakikalarından itibaren olayların medyaya yansımasının ardından Ahıskalı Türkler başta İstanbul, Ankara, Bursa ve Antalya olmak üzere seçilmiş hükümete destek olmak üzere meydanlara indiler. 15 Temmuz gecesi şehit düşen 252 kahramanlarımızı rahmetle anıyor, tüm gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Minnettarız" ifadelerine yer verdi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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