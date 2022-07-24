Datçalı esnafın özverili davranışı takdir topladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Datçalı esnafın özverili davranışı takdir topladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Datçalı esnafın özverili davranışı takdir topladı

Muğla'nın Datça ilçesinde manavlık yapan Mehmet Beyhan geçtiğimiz günlerde Mesudiye Mahallesi'nde çıkan ve 24 saatlik mücadele sonrasında kontrol altına alınan orman yangınında yaptıkları ile vatandaşlardan takdir topladı.

Muğla'nın Datça ilçesinde manavlık yapan Mehmet Beyhan geçtiğimiz günlerde Mesudiye Mahallesi'nde çıkan ve 24 saatlik mücadele sonrasında kontrol altına alınan orman yangınında yaptıkları ile vatandaşlardan takdir topladı.

Yangın, 13 Temmuz Çarşamba günü Mesudiye Mahallesi Radar mevkiinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. Rüzgarın da etkisi ile yangın büyüdü. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri karadan, yangın söndürme helikopterleri ile de havadan yangını söndürme çalışmaları başlatıldı. Çevre il ve ilçelerden gelen takviye ekiplerin de büyük rol oynadığı yangın 24 saatte kontrol altına alındı.

Manav Beyhan ekiplere yardıma koştu

Yangını haber alır almaza bölgeye koşanlardan biri de ilçede manavlık yapan Mehmet Beyhan oldu. Arabasının kasasına çeşitli sezonluk meyvelerden yükleyen Beyhan, Mesudiye'ye giderek ekiplere meyve dağıttı. Yangın esnasında ve sonrasında 3 gün süren çalışmalar sırasında her gün aracına kasalar dolusu meyve yükleyerek bölgedeki ekiplere dağıtıp destek olan Beyhan'ın bu hareketi ilçedeki herkesi duygulandırdı. Yabancı turistlerin de dikkatini çeken Beyhan'ın iş yerine bölgedeki ekipler için sipariş yağdı. Alanda haber telaşında olan basın mensuplarının da yardımına koşan Beyhan, gazetecilerin aracından cep telefonlarını şarj etmelerini sağladı. Yaptığı bu hareketlerle ilçedeki 7'den 70'e herkesin beğenisini toplayan Beyhan'a vatandaşlar sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla teşekkür etti. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

112 Acil Çağrı Muğla Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title