Datça ve Marmaris'te STEM Eğitim Seminerleri Tamamlandı

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında Muğla'nın Datça ve Marmaris ilçelerinde STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) seminerleri tamamlandı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında, disiplinler arası eğitim uygulamalarını desteklemek amacıyla 13 ilçede düzenlenen STEM seminerleri, Datça ve Marmaris ilçelerinde gerçekleştirilen son oturumlarla sona erdi. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Biriminde görev yapan öğretmenler Belgin Sevgi İçyüz ve Elif Yılmaz tarafından verilen seminerlerde, disiplinler arası öğretim yöntemleri, STEM eğitim modeli ve uygulamaları üzerinde duruldu. Seminerler, STEM koordinatör öğretmenlerine yeni eğitim-öğretim dönemi öncesi yol gösterici oldu.

Eğitim seminerlerinde, STEM yaklaşımı ile öğrencilerin bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında daha etkin ve yenilikçi projeler geliştirmelerine yardımcı olacak yöntemler üzerinde duruldu. Katılımcı öğretmenler, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin hedeflerine uygun olarak disiplinler arası iş birliği ve uygulama becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

Eğitimler öğretmenlerin farklı branşlarda STEM projelerini okullarında hayata geçirmelerini sağlayacak bilgi ve deneyim kazanmalarına imkan tanıdı. - MUĞLA