Datça Kent Konseyi'nden 'Benim Mahallem Benim Sesim' Anketi

Datça Kent Konseyi, "Benim Mahallem Benim Sesim" anketini başlatırken, Başkan Aytekin Erdoğan ve yönetim kurulu basınla bir araya geldi.

Datça Kent Konseyi, katılımcı yönetim anlayışını güçlendirmek ve ilçenin ihtiyaçlarını doğrudan halktan toplamak amacıyla "Benim Mahallem Benim Sesim" anketini başlattı. Konsey Başkanı Aytekin Erdoğan ve yönetim kurulu, hem anketi hem de yeni dönem çalışmalarını basın mensuplarıyla paylaştı.

Datça Kent Konseyi Başkanı Aytekin Erdoğan, yürütme kurulu üyeleriyle birlikte basın mensuplarıyla bir araya gelerek geniş kapsamlı bir değerlendirme toplantısı yaptı. Görüşmede Konseyin çalışma anlayışı, yeni hedefleri ve kent adına yürütülen süreçler ele alındı.

Erdoğan, Datça Kent Konseyi'nin 14 çalışma grubu ile ilçenin en büyük sivil toplum kuruluşu konumunda olduğunu vurgulayarak, "katılımcılık ve ortak akıl" temelinde yürütülen tüm çalışmalarda basının desteğinin son derece değerli olduğunu söyledi. - MUĞLA