Datça'daki orman yangınına Kocaeli'den destek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Datça'daki orman yangınına Kocaeli'den destek

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Datça'daki orman yangınına Kocaeli'den destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye Daire Başkanlığı'nın 5 araç 14 personelden oluşan ekibi, Datça'daki yangını söndürme çalışmalarına destek için yola çıktı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye Daire Başkanlığı'nın 5 araç 14 personelden oluşan ekibi, Datça'daki yangını söndürme çalışmalarına destek için yola çıktı.

Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Hem karadan hem havadan gerçekleştirilen söndürme çalışmalarına Türkiye'nin farklı noktalarından ekipler de destek oluyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Tahir Büyükakın'ın talimatıyla Büyükşehir de personel ve araç desteği ile yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Başkan Büyükakın, sosyal medya hesabından, "Datça'daki yangın söndürme çalışmalarına destek vermek üzere 5 araç ve 14 personelden oluşan ekibimizi bölgeye gönderdik. Rabbim yar ve yardımcıları olsun" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Tragger Kocaeli Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title