Son dakika genel: Datça yangını böyle görüntülendi Son dakika haberler: Datça yangını böyle görüntülendi Dev dumanlar gökyüzünü kapladı Muğla'nın Datça ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan görüntülenirken, dev dumanların gökyüzünü kapladığı görüldü. Datça yangını böyle görüntülendi Dev dumanlar gökyüzünü kapladı AYDIN - Muğla'nın Datça ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan görüntülenirken, dev dumanların gökyüzünü kapladığı görüldü. Bugün öğlen saatlerinde Mesudiye Mahallesi Radar mevkiindeki ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın şiddeti ile etkisini arttırdı. Ormanlık ve zirai alanda etkisini sürüdüren yangın yerleşim yerlerini de tehdit etti. Yangında bazı evler zarar görürken ekiplerin alevlere karadan ve havadan müdahalesi devam ediyor. Dev dumanlar gökyüzünü kapladı Datça yangını etkisini sürdürürken, yangının boyutu ise havadan görüntülendi. Görüntülerde yangının sarp ormanlık arazide etkisini sürdürdüğü gözlemlenirken, dev dumanların gökyüzünü kapladığı görüldü. İhlas Haber Ajansı / Aykut Kurt - Yerel Genel Yerel Güncel Haberler Son Dakika

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