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Datça'da öğretmenler günü kutlandı

Datça'da öğretmenler günü kutlandı
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Muğla'nın Datça ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen program ile kutlandı.

Muğla'nın Datça ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen program ile kutlandı.

Datça'daki 24 Kasım Öğretmenler Günü programı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin Atatürk Anıtı'na bırakılması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Sonrasında program Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde devam etti.

Programda günün önem ve anlamını belirten konuşmayı yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, "Okulun hayat kapısından adımını atan öğrencilerimize bilgi yolunda ışık tutan, rehber olan, şefkat dolu varlığınız eksik olmasın. Unutmayınız ki Başöğretmen Atatürk'ün birer yansıması olan sizler, övgülerin en güzeline layıksınız. Cumhuriyetimizin kuruluş yıllarında ülkemizin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk tarafından, ilim ve bilimin temellerini atmak için yurtdışına göndererek eğitim aldırdığı, kıvılcımların alevleri olan kuşağın temsilcilerisiniz. İyi ki varsınız. Ülkemizin eğitim öğretim hayatına hizmetlerinden sonra emekliye ayrılan öğretmenlerimize sağlıklı bir yaşam diliyorum. Ebediyete irtihal eden öğretmenlerimizi ise saygı, şükran ve rahmetle anıyorum" dedi.

Törende Datça Kaymakamı Murat Atıcı tarafından Şehit Öğretmen Ersoy Yorulmaz'ın babası Dursun Yorulmaz'a çiçek takdim edildi. Öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan etkinlikler sunulurken, resim sergisinin de açılışı gerçekleştirildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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