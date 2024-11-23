Datça'da Öğretmenler Günü Kutlaması

Datça İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, Yılmazlar Ortaokulu Müdürü Tülay Demirci Boğatemür, Öğretmen Meryem Gülen Akan ve Caner Bulut, Öğretmenler Günü Haftası kapsamında Datça Kaymakamı Murat Atıcı'yı ziyaret ederek, Kaymakam Atıcı'ya çiçek takdim etti.

Ziyaret sırasında, Kaymakam Murat Atıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal ve öğretmenlere teşekkürlerini ileterek, onların Öğretmenler Günü'nü kutladı. Atıcı, jest olarak öğretmenlere kitap hediye etti ve eğitim camiasının önemine dikkat çekti. Ziyaretin sonunda, öğretmenler, Kaymakam Atıcı'ya teşekkür ederek, bu özel günde unutulmadıkları için mutlu olduklarını belirttiler. - MUĞLA