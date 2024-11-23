Üye Girişi
Haberler

Datça'da Öğretmenler Günü Kutlaması

Datça'da Öğretmenler Günü Kutlaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Datça İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal ve öğretmenler, Kaymakam Murat Atıcı'yı ziyaret ederek Öğretmenler Günü'nü kutladı. Kaymakam Atıcı, öğretmenlere teşekkür ederek kitap hediye etti.

Datça İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, Yılmazlar Ortaokulu Müdürü Tülay Demirci Boğatemür, Öğretmen Meryem Gülen Akan ve Caner Bulut, Öğretmenler Günü Haftası kapsamında Datça Kaymakamı Murat Atıcı'yı ziyaret ederek, Kaymakam Atıcı'ya çiçek takdim etti.

Ziyaret sırasında, Kaymakam Murat Atıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal ve öğretmenlere teşekkürlerini ileterek, onların Öğretmenler Günü'nü kutladı. Atıcı, jest olarak öğretmenlere kitap hediye etti ve eğitim camiasının önemine dikkat çekti. Ziyaretin sonunda, öğretmenler, Kaymakam Atıcı'ya teşekkür ederek, bu özel günde unutulmadıkları için mutlu olduklarını belirttiler. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
20 bin öğretmenin ataması yapıldı

Eğitim camiasına yeni öğretmenler katıldı

 Yenidoğan Çetesi davasında ara karar! Sanıkların tutukluluk halleri devam edecek

Yenidoğan Çetesi davasında ara karar açıklandı

 Belediyelere bağlı kreşler kapanabilir

Belediyelere bir kötü haber daha! Kreşlerin kapanması an meselesi
İşte terör örgütünün acımasızlığı! Küçük çocuk havan saldırısında bu hale geldi

Terör örgütünün acımasızlığının en net kanıtı! Küçük çocuk hain saldırıda bu hale geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

23-24 Kasım Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? 24 Kasım Pazar yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Bodrumspor Galatasaray maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Bodrumspor Galatasaray geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Bodrumspor Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Bodrumspor Galatasaray golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, Şahinbey 24-25 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 24-25 Kasım Karatay, Meram, Selçuklu su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 24-25 Kasım Küçükçekmece, Pendik, Esenyurt, Maltepe su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Alanya, Kepez 24-25 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 24-25 Kasım Yüreğir, Çukurova, Seyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 24-25 Kasım Karabağlar, Bornova, Buca su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 24-25 Kasım Keçiören, Yenimahalle, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.