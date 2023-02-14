Datça'da kadınlar depremzedeler için kolları sıvadı

Muğla'nın Datça ilçesinde bir otelde çalışan kadınlar pişirdikleri börekleri, ilçede konaklayan depremzedelere gönderdi.

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin ardından tüm Türkiye depremin yaralarını sarma için seferber oldu. Datça ilçesinde faaliyet gösteren bir otelde çalışan kadın personeller, deprem bölgesinden ilçeye gelen depremzedelere destek olmak amacıyla kolları sıvadı. Otel mutfağında hazırlanan börek, poğaça ve kekler pişirildikten sonra, başka bir otelde konaklayan yaklaşık 200 depremzedeye gönderildi.

Otel mutfağında depremzedeler için çeşitli yiyecekleri hazırlayan kadınlar depremzedeler için börek yapmaya karar verdiklerini, küçük te olsa bir nebze destek olmak istediklerini açıkladılar. - MUĞLA