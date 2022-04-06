Datça'da Hızırşah Sarnıcı içi ve etrafı temizlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Datça'da Hızırşah Sarnıcı içi ve etrafı temizlendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Datça'da Hızırşah Sarnıcı içi ve etrafı temizlendi

Muğla'nın Datça ilçesinde 'Su Hasadı Denemeleri Projesi' çerçevesinde Aşlama ve Bubaslık yollarının birleştiği yerde bulunan Hızırşah Sarnıcı'nın etrafı temizlenerek su kapanları yapıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Muğla'nın Datça ilçesinde 'Su Hasadı Denemeleri Projesi' çerçevesinde Aşlama ve Bubaslık yollarının birleştiği yerde bulunan Hızırşah Sarnıcı'nın etrafı temizlenerek su kapanları yapıldı.

Datça'da DAÇEV, Kent Konseyi Su Çalışma Grubu, Datça Belediyesi, Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Küçük Su Destek Fonu tarafından desteklenen 'Su Hasadı Denemeleri Projesi' çerçevesinde su sarnıçlarının temizlenmesi çalışmaları sürüyor. Belediye önünde toplanarak Hızırşah Sarnıcı'nın bulunduğu yere giden 35 gönüllü tarafından sarnıcın etrafı ve içerisi temizlendi. Sarıcın su yollarını açan gönüllüler belirli periyotlar halinde gelerek sarnıçta temizlik yapacaklarını ifade ettiler. - MUĞLA

Datça'da Hızırşah Sarnıcı içi ve etrafı temizlendi

Datça'da Hızırşah Sarnıcı içi ve etrafı temizlendi

Datça'da Hızırşah Sarnıcı içi ve etrafı temizlendi

Datça'da Hızırşah Sarnıcı içi ve etrafı temizlendi

Datça'da Hızırşah Sarnıcı içi ve etrafı temizlendi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hisarcık, Muğla, Datça, su, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title