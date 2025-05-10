Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldi

Süper Lig'e yükselen ikinci takım belli oldu
İstanbul'da metrobüs kazası: 1 ölü, 20 yaralı

İstanbul'da metrobüs kazası! Ölü ve yaralılar var
Beylikdüzü'nde iki metrobüsün çarpıştığı kaza anı kamerada

Korkunç kaza kamerada! Metrobüsten durağa böyle fırladılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör belasından kurtulacağız, her an müjde alabiliriz

PKK kendini ne zaman feshedecek? Erdoğan'dan ilk açıklama geldi

Datça'da Dünya Engelliler Günü Coşkuyla Kutlandı

Datça'da Dünya Engelliler Günü Coşkuyla Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Datça ilçesinde 10 Mayıs Dünya Engelliler Günü, düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Kaymakamlık koordinesinde organize edilen programda engelli bireyler çeşitli aktivitelerle bir araya geldi.

Datça'da Dünya Engelliler Günü kutlandı

MUĞLA - Muğla'nın Datça ilçesinde 10 Mayıs Dünya Engelliler Günü, Kent Park'ta düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Datça Kaymakamlığı koordinesinde düzenlenen programa yaklaşık 100 engelli bireyin katıldı. Etkinlikte 15 Mayıs'ta 1 günlük temsili askerlik yapacak olan 3 engelli gence asker kınası yakıldı. Kına töreni duygusal anlara sahne oldu. Etkinliğe İngiltere'den gelen Samuel Toma isimli engelli birey de sahnedeki dans performansıyla alanda büyük alkış toplayarak etkinliğe renk kattı. Konuşmasında herkesin birer potansiyel engelli adayı olduğuna dikkat çeken Kaymakam Murat Atıcı, toplumda farkındalığın artması ve engellilere yönelik duyarlılığın geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Günün sonunda müzik eşliğinde eğlenen engelli bireyler ve aileleri, hatıra fotoğrafları çektirerek keyifli bir gün geçirirken, programa Datça Kaymakamı Murat Atıcı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Oğuz Kapusuz, engelli bireyler, aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ÖLMEZ - Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan ve Hindistan ateşkes ilan etti

Hindistan ve Pakistan arasında ateşkes! Masada Türkiye de vardı
1. Lig'de inanılmaz son! Küme düşen son takım Ankaragücü

Hazin son! Süper Lig'in köklü çınarı 2. Lig'e düştü
Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı

Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Türkiye'nin ilk türbanlı Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı

Türkiye'nin ilk türbanlı valisi, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı
İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son seçim anketinde büyük sürprizler var

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son ankette sürprizler var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.