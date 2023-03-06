Datça'da depremzede çocuklara moral etkinliği

Muğla'nın Datça ilçesindeki depremzede çocuklar düzenlenen etkinlikte gönüllerince eğlendi.

Kahramanmaraş depremlerinin ardından Datça'ya gelerek ilçede yaşamaya başlayan çocuklar için moral etkinliği düzenlendi. Datça'daki özel bir okul tarafından düzenlenen etkinlikte depremzede çocuklar doyasıya eğlendi. Özel okulun okul öncesi öğretmeni ve psikoloğu eşliğinde çocuklar için eğlenceli çocuk atölyeleri ve çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi. Datça'da konaklayan depremzede çocuklar için önümüzdeki günlerde de etkinliklerin devam edeceği öğrenildi. - MUĞLA