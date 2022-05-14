Datça'da Ata'ya saygı yürüyüşü - Haberler

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Datça'da Ata'ya saygı yürüyüşü

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Datça'da Ata'ya saygı yürüyüşü

Muğla'nın Datça ilçesinde İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü rehberliğinde Datça Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi (MAG AME) ile Datça Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (DADADOSK) üyelerinin katılımıyla Ata'ya saygı yürüyüşü gerçekleştirildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Muğla'nın Datça ilçesinde İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü rehberliğinde Datça Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi (MAG AME) ile Datça Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (DADADOSK) üyelerinin katılımıyla Ata'ya saygı yürüyüşü gerçekleştirildi.

Datça MAG AME ve Datça DADADOSK üyelerinden oluşan 65 kişinin katılımıyla kırsal Kızlan Mahallesi'nde başlayan yürüyüş, Karaköy Körmen limanına doğru Karia Yolu takip edilerek sürdürüldü. Marşlar eşliğinde 12 kilometrelik mesafede gerçekleştirilen yürüyüş 6 saat 30 dakikada tamamlandı. Körmen Limanı'nda gelen katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirerek yürüyüşü sonlandırdı. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hisarcık, gençlik, Muğla, Datça, Yerel, Haberler

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