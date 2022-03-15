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Dart turnuvası düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Dart turnuvası düzenlendi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Güneşspor Kulübü tarafından dart turnuvası düzenlendi.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Güneşspor Kulübü tarafından dart turnuvası düzenlendi.

Turnuva ile ilgili olarak bilgi veren Dart branşı sorumlusu Hayriye Can, yaptığı açıklamada "Kadınlarımıza bu turnuva ile dart branşını tanıtmak ve onların anlamlı bir anıları olmasını sağlamak istedik. 30 kadının katıldığı turnuva single aut sistemi ile gerçekleşti ve turnuvamıza 59 yaşındaki Rahime Çolak ablamızın da katılması bizleri ayrıca mutlu etti. Sporun, etkinliğin yaşının olmadığını göstermiş oldu. İlçemizin kıymetli esnaflarının sponsorluğunda gerçekleşen turnuvamızda birinci olan Azra Pişkinel ve Fatma Pişkinel'e ödüllerini Türkiye Bocce Dart Federasyonu İl Temsilcisi İsmail Torunlar ve Zeynep Tunç verdi. Üçüncü olan Hayriye Can ve dördüncü olan Sevgi Apaydın'a madalyalarını Güneşspor kulübü dart antrenörü Özlem Torunlar ve Güneşspor kulübü Başkanı Ümit Kök, takdim etti. Ayrıca yarışmaya katılan tüm katılımcılara hatıra madalyası dağıtıldı. - BİLECİK

Dart turnuvası düzenlendi

Dart turnuvası düzenlendi

Dart turnuvası düzenlendi

Dart turnuvası düzenlendi

Dart turnuvası düzenlendi

Dart turnuvası düzenlendi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bilecik, Yerel, Haberler

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