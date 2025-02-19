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Köseceli Şehit Recep İnce Ortaokulu Dart Takımı Türkiye Şampiyonası'na Katılma Hakkını Kazandı

Köseceli Şehit Recep İnce Ortaokulu Dart Takımı Türkiye Şampiyonası'na Katılma Hakkını Kazandı
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Diyarbakır'da düzenlenen Okullar Arası Yıldız Kızlar Dart Bölge Şampiyonası'nda birinci olan Besni'deki Köseceli Şehit Recep İnce Ortaokulu öğrencileri, Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. Öğrenciler, başarılarına dair Besni Kaymakamı Çağlar Partal'ı makamında ziyaret ederek tebrik aldı.

Diyarbakır'da düzenlenen Okullar Arası Yıldız Kızlar Dart Bölge Şampiyonası'nda birincilik elde ederek Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Köseceli Şehit Recep İnce Ortaokulu öğrencileri, Besni Kaymakamı Çağlar Partal'ı makamında ziyaret etti.

1-4 Mart 2025 tarihlerinde Karabük'te düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda mücadele edecek olan sporcuları tebrik ederek başarılar dileyen Kaymakam Partal, her zaman sporun ve sporcunun yanında olduklarını vurguladı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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