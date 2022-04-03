Darıca'da teravih namazı sonrası şerbet ikram ediliyor

Darıca Belediyesi teravih namazı sonrası vatandaşlara Ramazan şerbeti ikram ediyor.

Ramazan etkinlikleri çerçevesinde her akşam farklı bir mahallede teravih namazından sonra vatandaşlara Ramazan şerbeti ikram ediliyor. İlk akşam Emek Mahallesi'nde şerbet ikramı yapılırken Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da teravih namazını vatandaşlarla kıldıktan sonra ramazan şerbeti dağıttı. Vatandaşların Ramazan ayını dolu dolu yaşaması için farklı birçok etkinlik hazırladıklarını ifade eden Muzaffer Bıyık, "Vatandaşlarımıza ramazanı yaşatmak, o ruhu, manevi havayı teneffüs ettirmek noktasında çalışmalarımız var. Her akşam ramazan şerbeti ikramımızın yanı sıra mahallelerde de ramazan geleneklerini yaşatmak amacıyla özellikle çocuklara yönelik Hacivat ile Karagöz, orta oyunu ve meddah gösterileri gibi programlar hazırladık. Her mahallede gerçekleşecek etkinliklerimize tüm hemşerilerimizi davet ediyoruz" diye konuştu. - KOCAELİ