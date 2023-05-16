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Darıca'da sünnet kayıtları devam ediyor

Darıca'da sünnet kayıtları devam ediyor

Yerel Haberler

Darıca Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Sünnet Şöleni için kayıtlar devam ediyor.

Darıca Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Sünnet Şöleni için kayıtlar devam ediyor.

Darıca Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Sünnet Şöleni için kayıtlar devam ediyor. Yetkililer kayıtların yoğun bir şekilde devam ettiğini, kontenjanın tamamlanmasının ardından kayıtların sona ereceğini ifade ederek, kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlardan acele etmelerini istedi. Kayıtların tamamlanmasının ardından sünnet kıyafetlerinin dağıtılacağı ve tüm masrafların Darıca Belediyesi tarafından karşılanacağı sünnet şöleni için kayıt yaptırmak isteyen vatandaşların muhtarlıklardan alınacak durum tespit formunu doldurarak Darıca Belediyesi'ne başvurmaları gerekiyor. Kayıtlar Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde devam ederken, 5 yaş ve üzeri çocuklar başvurabiliyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sünnet Yerel Haberler

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