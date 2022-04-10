Darıca'da "Ramazan'da Şenlik Var" etkinliği ilgi görüyor - Haberler

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Darıca'da "Ramazan'da Şenlik Var" etkinliği ilgi görüyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Darıca'da 'Ramazan'da Şenlik Var' etkinliği ilgi görüyor

Darıca Belediyesi tarafından, Ramazan geleneğini gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla başlatılan "Ramazan'da Şenlik Var" etkinliği ilgi görüyor.

Darıca Belediyesi tarafından, Ramazan geleneğini gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla başlatılan "Ramazan'da Şenlik Var" etkinliği ilgi görüyor.

Her mahallede iftar öncesi sahnelenen gösteriler ile etkenliklerle vatandaşlar keyifli zaman geçiriyor. Şenlik çerçevesinde birçok etkinlik hazırladıklarını ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Vatandaşlarımıza ramazanı yaşatmak, o ruhu, manevi havayı teneffüs ettirmek noktasında çalışmalarımız var. Her akşam Ramazan şerbeti ikramımızın yanı sıra mahallelerde de ramazan geleneklerini yaşatmak amacıyla özellikle çocuklara yönelik Hacivat ile Karagöz, orta oyunu ve meddah gösterileri gibi programlar hazırladık. Her mahallede gerçekleşecek etkinliklerimize tüm hemşerilerimizi davet ediyoruz" diye konuştu. - KOCAELİ

Darıca'da Ramazan'da Şenlik Var etkinliği ilgi görüyor

Darıca'da Ramazan'da Şenlik Var etkinliği ilgi görüyor

Darıca'da Ramazan'da Şenlik Var etkinliği ilgi görüyor

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Muzaffer Bıyık, Yerel, Haberler

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