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Darıca'da Polis Haftası kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Darıca'da Polis Haftası kutlandı

Darıca Emniyet Müdürlüğü tarafından Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

DARICA, KOCAELİ (İHA) - Darıca Emniyet Müdürlüğü tarafından Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Darıca İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Özdemir'in Atatürk anıtına çelenk bırakmasıyla başlayan tören, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törenin ardından İlçe Emniyet Müdürü Özdemir ve konuklar, polislerin gününü kutladı. Tören sonunda Darıca Şehitlik Mezarlığı'nda şehitler için dua edildi. - KOCAELİ

Darıca'da Polis Haftası kutlandı

Darıca'da Polis Haftası kutlandı

Darıca'da Polis Haftası kutlandı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Polis Haftası, Darıca, Tören, Polis, Yerel, Haberler

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