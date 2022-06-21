Darıca'da "Mahallemde Şenlik Var" etkinliği - Haberler

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Darıca'da "Mahallemde Şenlik Var" etkinliği

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Darıca'da 'Mahallemde Şenlik Var' etkinliği

Darıca Belediyesi, eğlenceyi mahallelerde çocukların ayağına götürmek için bu yıl yine "Mahallemde Şenlik Var" etkinliği düzenliyor.

Darıca Belediyesi, eğlenceyi mahallelerde çocukların ayağına götürmek için bu yıl yine "Mahallemde Şenlik Var" etkinliği düzenliyor.

Darıca Belediyesi, geçtiğimiz yıl ilgi gören "Mahallemde Şenlik Var" etkinliklerini bu yıl yeniden düzenliyor. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın talimatıyla her mahallede sokak tiyatroları sahneleniyor. Darıca Belediyesi İskoliye Sanat Akademisi'nde eğitim veren uzman eğitmenlerin sahnelediği çocuk tiyatroları ve çeşitli gösteriler ile çocukların ve ailelerin eğlenceli bir yaz geçirmeleri amaçlanıyor.

"Amacımız, ailelerimiz ve çocuklarımıza eğlenceli anlar yaşatmak"

Çocukların mutluluğuna ortak olan Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Mahallemde Şenlik Var adı altında çocuklarımıza yönelik eğlenceli bir program hazırladık. Vatandaşlarımızın yaz tatillerini aileleri ve çocuklarıyla daha güzel geçirmelerine katkı sunmak için İskoliye Sanat Akademisi bünyesinde eğitim veren uzman kadromuzla mahallelere konuk olarak çocuklarımızla buluşuyoruz. Amacımız, ailelerimiz ve çocuklarımıza eğlenceli anlar yaşatmak. Çocuklarımızın yüzündeki tebessümü görmek bizleri de mutlu ediyor. Onlar her şeyin en güzelini hak ediyor" diye konuştu. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Muzaffer Bıyık Çocuk Yerel Haberler

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