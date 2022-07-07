Darıca'da bayram hazırlıkları tamamlandı

Darıca Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzur ve güven içerisinde geçirmelerini sağlamak için tüm önlemleri alırken, çalışmalarını da sürdürüyor.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, vatandaşların bayramı huzur içinde geçirmesi için bayram hazırlıklarının devam ettiğini söyledi. Ekipler tarafından ilçe genelindeki tüm ibadethanelerin ve mezarlıkların bakım, temizlik ve onarımının yapıldığını; fırın, pastane ve gıda üretim noktalarında aralıksız bir şekilde denetimlerin sürdüğünü ifade eden Bıyık, bayram boyunca zabıta ekiplerinin vatandaşlardan gelen istek ve şikayetleri değerlendireceğini kaydetti.

İlçe genelindeki parklarda da çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, bir yandan bakım onarım çalışmaları yaparken, bir yandan da temizlik ve dezenfekte çalışmaları yaparak, parkları bayrama hazır hale getiriyor.

Öte yandan, Darıca ilçesinde bayramlaşma programı bayramın ikinci günü saat 11.00'da Darıca Çınaraltı'nda yapılacak, Arefe günü ise ilçedeki şehitlikler ziyaret edilecek. Darıca Belediyesi, Balçık Köyü'ne defnedilen vatandaşların yakınları için de Arefe günü ile bayram boyunca araç kaldıracak. 4 gün boyunca saat 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 ve 18.00 olmak üzerek 5 sefer olacak şekilde Cumhuriyet Meydanı'ndan kalkacak otobüsler, belirlenen güzergahlardaki duraklardan vatandaşları alarak Balçık Mezarlığı'na götürecek. Aynı şekilde otobüsler Balçık'tan vatandaşları Darıca'ya getirecek. Darıca Belediyesi, aynı şekilde Balçık'ta kurulan Hayvan Pazarı'na da vatandaşların ücretsiz bir şekilde ulaşımını sağlayacak. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel