Bağlar Belediyesi Başkanı Beyoğlu vatandaşları ziyaret etti

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, belediyenin tüm kaynak ve imkanlarını ilçenin hizmeti için seferber ettiklerini, bu ziyaretlerle de halkın gönlüne dokunmaya çalıştıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ziyaret ettiği vatandaşlara ulaştırdıklarını aktaran Beyoğlu, "Vatandaşlarımızın yaşam şartlarına yerinde müşahede ediyoruz, onların dualarıyla enerjimizi yeniliyoruz, en küçük tatlı sözle büyük mutluluk duyuyoruz. Sorun dinlerken kimi zaman sarf ettikleri sitemleri de değerli buluyoruz. Biz bu yüzden belediyecilik gönül işidir diyoruz." dedi.