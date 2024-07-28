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DAP Bölgesi Orman Varlığı Türkiye'nin Yüzde 12,9'unu Oluşturuyor

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DAP Bölgesi, Türkiye'nin toplam orman varlığının yüzde 12,9'unu oluşturuyor. Bölgedeki ormanların çoğunluğu bozuk ormanlardan oluşmaktadır ve ağaçlandırma çalışmalarının hızlandırılması gerekmektedir.

DAP Bölgesi orman varlığı, Türkiye toplam orman varlığının yüzde 12,9'unu (2,3 milyon hektar) oluşturuyor.

Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van illerini kapsayan bölgedeki orman varlığının yüzde 30,3'ünü normal ormanlar, yüzde 69,7'sini ise bozuk ormanlar oluşturuyor. DAP Bölgesinde yer alan illerin orman varlıkları bölgenin iklimsel ve topoğrafik şartları nedeniyle nispeten kuraklığa ve soğuğa dayanıklı ağaçlardan oluşuyor. Bölge ormanlarındaki belli başlı ağaç türleri; meşe, karaçam ve ardıçtır. Bölgede en az orman alanına sahip il Iğdır (161 hektar) iken en çok orman alanına sahip il ise Sivas (405.281 hektar) olarak kayıtlara geçiyor. Uzmanlar, orman varlığının artırılması için bölgede ağaçlandırma ve bozuk ormanların rehabilitasyon çalışmalarının hızlandırılarak devam etmesi gerektiğini vurguluyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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