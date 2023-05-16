Dansöze para taktı, eşi boşanma davası açtı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dansöze para taktığı için eşinin boşanma davası açtığı adam, pankartla eşinden özür diledi.

Bodrum'da yaşamını sürdüren evli ve 2 çocuk babası Mustafa Karakayış, geçen Cuma günü arkadaşları ile eğlencede buluştu. Karakayış, iddiaya göre eğlencede dansöze para taktı. O anlar sosyal medyada paylaşılınca eşinin durumdan haberi oldu. Eşinin boşanma davası açtığı Karakayış, kendisini affettirmek için pankart hazırlayıp arabasının arkasına astı. Eşi ile fotoğrafını koyduğu pankarta "Beni affet, seni çok seviyorum" yazan Mustafa Karakayış, pankartın fotoğrafını da sosyal medya hesabından paylaştı.

Basın mensuplarına açıklama yapan Mustafa Karakayış, "Cuma günü işten çıktım. Arkadaşlar bir eğlence organize etmişler. Eğlenceye dansöz de geldi. Ben de alkolün etkisiyle dansöze para taktım. O görüntüler paylaşılınca eşim de bunu görmüş. Bana boşanma davası açtı. Bir hata yaptım, beni affetmesini istiyorum" dedi. - MUĞLA