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Dans için gelen öğrenciler, tarihi arastayı gezdiler

İhlas Haber Ajansı - Aykut Kurt - Yerel
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Dans için gelen öğrenciler, tarihi arastayı gezdilerMUĞLA Muğla'da düzenlenecek olan uluslararası festival için Gürcistan, Osetya ve Kafkasya'dan Muğla'ya gelen öğrenciler Menteşe'de bulunan tarihi arasta meydanını gezdi.

Dans için gelen öğrenciler, tarihi arastayı gezdiler

MUĞLA Muğla'da düzenlenecek olan uluslararası festival için Gürcistan, Osetya ve Kafkasya'dan Muğla'ya gelen öğrenciler Menteşe'de bulunan tarihi arasta meydanını gezdi.

Özellikle yaz aylarında çok sayıda yerli yabancı turiste ev sahipliği yapan Muğla'da uluslararası festival için de geri sayım başladı. Festival çerçevesinde Gürcistan, Osetya ve Kafkasya'dan Muğla'ya gelen öğrenciler de etkinlik öncesinde Menteşe ilçesinde bulunan tarihi arasta meydanını gezdi. Yurtdışından yaklaşık 200 öğrencinin geldiğini ifade eden öğrenci grubunun sorumlusu Şemsi Köseoğlu; "Muğla Ortaca'da düzenlenen uluslararası festival için yurt dışından gruplarımız geldi. Gürcistan, Osetya ve Kafkas grupları, Bulgar grupları ve Sırp grupları olmak üzere 200 civarında yurt dışından gelen kültür sanat festivali dansçılarıyla birlikte Muğla'da öğrenci yurtlarında konaklıyoruz. 30 Haziran'da Ula'da, 1 Temmuz'da da Ortaca'da 1 hafta sürecek uluslararası festivali için buradayız. Şimdi ise misafirlerimizi alışveriş yapmak, şehri gezdirmek ve tanıtmak amacıyla tarihi arasta meydanına geldik" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Aykut Kurt - Yerel

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