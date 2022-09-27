Danimarka: 'Kuzey Akım 2 boru hattında gaz sızıntısı var'

Danimarka hükümeti, Rusya'dan doğal gaz taşıyan Kuzey Akım 2 boru hattında sızıntı olduğu ve Baltık Denizi'nde deniz trafiğini tehdit ettiği konusunda uyarıda bulundu.

Danimarka hükümeti, Rusya'dan doğal gaz taşıyan Kuzey Akım 2 boru hattında sızıntı olduğu ve Baltık Denizi'nde deniz trafiğini tehdit ettiği konusunda uyarıda bulundu.

Danimarka Enerji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Rusya'dan doğal gaz sevkiyatı yapan Kuzey Akım 2 boru hattında sızıntı meydana geldi. Bornholm adasının yakınında boru hattının 9 kilometre yakınında yasak bir bölge oluşturuldu. Açıklamada şu anda kullanılmayan denizaltındaki boru hattında basınç düşüşü hakkında bilgi alındıktan sonra harekete geçildiği ifade edilerek, "Yasak bölge dışındaki sızıntıyla ilgili herhangi bir güvenlik riski bulunmuyor. Olayın Danimarka gaz arzının güvenliği üzerinde bir etkisi olması beklenmiyor" denildi. Kuzey Akım 2 projesinin yürütücü firması Kuzey Akım 2 AG'den yapılan açıklamada da basınç düşüşü görüldüğü, konunun araştırıldığı aktarıldı.

Danimarka deniz trafiği kurumu da gaz sızıntısının ardından "deniz trafiğinin tehlikeli" olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Avrupa-Rusya arasındaki gaz krizi

Kuzey Akım 2, Rusya'dan Almanya'ya ve diğer Avrupa ülkelerine gaz tedarikinin arttırılması için inşa edilmişti. 2021 sonlarında tamamlanan proje, Rusya'nın Şubat ayında Ukrayna'ya saldırılarından sonra durdurulmuştu. Ancak boru hattında daha önceden pompalanmış doğal gaz bulunurken, bu gazın atmosfere salınmasından endişe ediliyor.

Kuzey Akım 1 gaz boru hattı ise birkaç hafta kapalı kalmıştı. Rus enerji devi Gazprom, gerekçe olarak bakım çalışmalarını göstermişti.

Avrupa Birliği Rusya'yı, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Avrupa'ya şantaj yapmak için gaz kaynaklarını kullanmakla suçluyor, ancak Moskova yönetimi ise bunu reddediyor. - KOPENHAG