Danimarka'da Başkan Orhan rüzgarı

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Danimarka'da Erzurum rüzgarları estiriyor.

Türkiye- Danimarka Stratejik Sektör İşbirliği ile yürütülen "Verimli ve Düşük Karbonlu Isıtma ve Soğutma Projesi" çerçevesinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bürokratları ve Türkiye Cumhuriyeti Enerji Kentleri Birliği'nden bir heyetle Danimarka'ya giden Başkan Orhan, enerji ve ısı uygulamalarına yönelik teknik çalışma ziyaretlerine katılıyor. Enerji Kentleri Birliği Başkanı ve aynı zamanda Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı olan Osman Zolan'ın yanı sıra Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'nin de bulunduğu heyetle Danimarka'nın önce Snderborg kentine giden Aziziye Belediye Başkanı Orhan, Snderborg Belediye Başkanı Erik Lauritzen'e konuk oldu.

Snderborg Belediye binasında göndere çekilen Türk bayrağı ile karşılanan heyet, burada gerçekleştirilen teknik çalışma toplantısına katıldı.

Enerji dolu temaslar

Belediye ziyaretinin ardından heyet halinde altyapı çözümleri, enerji, ısıtma ve soğutma alanlarında geniş bir yelpazede her sektöre hizmet sunan Danfoss şirketini gezen Başkan Orhan, dünyaca ünlü bu şirketin enerji verimliliği yönündeki çalışmaları ve termal kaynakların da kullanıldığı bölgesel ısıtma sistemlerini yakından görme fırsatı buldu.

Danimarka temasları çerçevesinde daha sonra Aarhus kentine geçen Başkan Orhan, 350 bin kişilik nüfusuyla Kopenhag'dan sonra ülkenin en büyük ikinci şehri olan Aarhus'ta da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı EVÇED Başkanı Abdullah Buğrahan Karaveli, Enerji Kentleri Birliği Başkanı Osman Zolan, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ile Aarhus Belediyesini ziyaret eden Orhan, Snderborg'da olduğu gibi burada da heyet halinde göndere çekilmiş olan Türk bayrağı ile karşılandı. Belediye Başkanı Jacob Bundsgaard'a konuk olan Türk heyeti, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dair teknik bir toplantı gerçekleştirdi.

Pilot uygulamalar görülecek

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Danimarka Hükümeti arasındaki sektörel işbirliği çerçevesinde yürütülen ortak proje için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın davetlisi olarak Danimarka'da bulunan Başkan Orhan, Aarhus, Silkeborg, Odense, Holmegaard ve Kopenhag şehirlerindeki enerji yatırımları ile pilot uygulamaları da yine heyet halinde yerinde görüp, inceleme fırsatı bulacak.

Aziziye Belediye Başkanı Orhan, "Her ziyaretimizde kuşkusuz Erzurum ve Aziziye'mize dair özel bir parantez açıyor, şehrimizin sahip olduğu enerji kaynaklarına dikkat çekmeyi de ihmal etmiyoruz. Bu kıymetli etkinliğe Aziziye Belediyemizi de dahil eden Bakanlığımıza ve Enerji Kentleri Birliğimize teşekkür ediyoruz" dedi. - ERZURUM