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Damla Projesi Gönüllüleri Afyonkarahisar’ın Tarihini Keşfetti

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Afyonkarahisar'ın 183.'ncü Dönem Damla Projesi gönüllüleri, kentin tarihi ve kültürel mekanlarını gezerek hem fiziksel aktivite yaptı hem de zengin bir kültürel deneyim yaşadı.

Afyonkarahisar, 183.'ncü Dönem Damla Projesi gönüllülerini ağırladı. "Zaferin Kenti Afyonkarahisar" sloganıyla, 9 günlük programın son gününde gönüllüler, kentin eşsiz güzellikleriyle hem kendilerini hem de çevrelerini zenginleştirme fırsatı buldu.

Damla Projesi'nin Afyonkarahisar'daki dokuzuncu gününe enerjik bir şekilde başlayan gönüllüler, sabah sporuyla güne zinde başlama fırsatı buldular. Fiziksel aktivite, gruptaki herkesin hem bedensel hem de zihinsel olarak güne daha hazır hissetmesine yardımcı oldu. Ardından yapılan kahvaltı ile gönüllüler, günü dolu dolu geçirecekleri gezilere hazırlanarak Afyonkarahisar'ın tarihi yerlerini keşfetmek üzere yola koyuldular. Gönüllüler, ilk durak olarak Afyonkarahisar Kalesi'nin eteklerinde dolaşarak tarihi evleri ziyaret ettiler. Karahisar Kalesi, şehrin simgelerinden biri olup, geçmişteki zaferlerin ve şehrin direniş ruhunun bir sembolüdür. Kalenin eteklerindeki tarihi evler ise, Osmanlı dönemine ait mimarisiyle gönüllüleri büyüledi. Gönüllüler, bu evlerin geçmişteki yaşamı yansıtan detaylarını keşfederek tarihin içinde bir yolculuğa çıktılar.

Tarihi evlerin ardından, gönüllüler Afyonkarahisar'ın önemli ibadet merkezlerinden olan Ulu Camii ve Mevlevi Camii'yi ziyaret ettiler. Gönüllüler, caminin iç mekanında vakit geçirerek hem ibadet edenlerin huzurlu atmosferine şahit oldular hem de bu muhteşem yapının tarihsel önemini öğrendiler. Ardından, Mevlevi Camii'yi ziyaret eden gönüllüler, buradaki manevi atmosferi hissederek Mevlevilik kültürünü yakından tanıma fırsatı buldular. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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