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Damla Gönüllülük Hareketi Projesi Aydın'da Gerçekleşiyor

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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Damla Gönüllülük Hareketi Projesi, 32 farklı ilden 39 genç ile 4 bakanlık koordinatörünün katılımı ile 28 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında Aydın'da gerçekleşiyor. Proje, gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamalarını, farklı kültürleri tanımalarını, sosyal sorumluluk bilincini artırmayı ve topluma faydalı bireyler olmalarını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Damla Gönüllülük Hareketi Projesi 32 farklı ilden 39 genç ile 4 bakanlık koordinatörünün katılımı ile 28 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında Aydın'da gerçekleşiyor.

Damla Gönüllülük Hareketi Projesi, Türkiye'deki üniversitelerinde öğrenim gören gençlerin gönüllü olarak katıldığı ve toplumsal yarar sağlama amacı güden bir proje olarak dikkat çekiyor. Proje, katılımcıların herhangi bir beklenti içinde olmadan, farklı illerdeki bireylerin yaşam kalitesini artırmak veya toplumun yararına olan hedeflere ulaşmak için toplumsal girişimlere destek vermelerini hedefliyor. 10 gün boyunca sürecek olan proje kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Müze ve antik kent gezileri, kurum ziyaretleri, doğa yürüyüşü gibi kültürel ve sosyal aktivitelerin yanı sıra, huzurevi, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi, sevgi evi ve çocuk evleri ziyaretleri gerçekleştirilecek ve çocuklarla çeşitli aktiviteler düzenlenerek, köy halkı ile bir araya gelinecek. Ayrıca mezarlık ve şehitlik ziyaretleri ile çevre temizliği gibi gönüllülük faaliyetleri yapılacak.

Proje, gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamalarını, farklı kültürleri tanımalarını, sosyal sorumluluk bilincini artırmayı ve topluma faydalı bireyler olmalarını teşvik etmeyi amaçlıyor. Bu anlamda, gerçekleşen etkinlikler, hem katılımcılar hem de toplum için büyük bir değer taşıyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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