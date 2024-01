Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı: Süt fiyatları yeniden gözden geçirilmeli

KEMAL ONUR ATALAY

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bekir Kayan, Ulusal Süt Konseyi (USK) tarafından açıklanan süt fiyatlarını değerlendirdi. Kayan "Bizim üreticimize gerekli destekler verilse, gerekli süt fiyatları açıklansaydı, biz hayvanları kesmek zorunda kalmayacağız ve yurt dışından hayvanlar getirmek zorunda kalmayacağız. Burada üretimi devam ettirmek istiyoruz. Devam etmesi de gerekiyor, bu bir milli sorundur. Hayvanların kesilmesi demek, tarım sektörünü vuracak demek. Yurtdışından ithal edilip buradaki hayvanlar kesildiğinde tarım ürünlerinin tüketimini kim sağlayacak? Hayvancılıkta tüketilen kaba yemler bu sefer üretilmeyecek ve tarım sektörüne de zarar verecek demektir. Bu yüzden bir an evvel USK'nın tekrar toplanıp, fiyatları yeniden gözden geçirmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Ulusal Süt Konseyi (USK) tarafından verilen kararla birlikte 11,5 lira olan çiğ süt fiyatı 13,5 lira olarak açıklandı. Açıklanan fiyat, üretici tarafından hayal kırıklığı yaratırken, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (DSYB) Başkanı Bekir Kayan, yapılan zamla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başkan Kayan, bir an önce yetkililerin süt fiyatını güncellemesi gerektiğini belirterek, bir adım atılmaması durumunda üretim yapacak üretici kalmayacağını ifade etti.

"ÜRETİCİNİN HAYVANCILIK YAPMA DURUMU BÜYÜK SIKINTIDA"

Başkan Kayan şu şekilde konuştu:

"USK'nın açıkladığı yeni fiyatlar üreticimizi hayal kırıklığına uğrattı. Şu anda açıklanan fiyat zaten geç kalınmış bir fiyat. Bunun yanında düşük açıklanması, 11,5 TL olan süt fiyatının 13,5 TL olarak açıklanması, yüzde 17'lik bir zam yapılması, üreticimizi hakikaten hayal kırıklığına uğrattı. Bunun yanında aynı zamanda son bir ayda da yeme gelen zam yüzde 30 civarında. Torba başı neredeyse 100 lira 150 lira gibi bir rakam artışıyla, üreticinin gerçekten hayvancılık yapma durumu şu anda büyük sıkıntıda. Biz istemiyoruz sürekli zam gelmesini ama enflasyonist bir ortamda, her şeye zam geldiği bir durumda, süt fiyatlarının yüzde 50 gibi bir rakam konduğu gibi bir durumda, biz süt fiyatına ekstradan bir zam istemiyoruz. Üretici ayakta kalacak kadar bir zam verilsin yeter diyoruz. Tabii bunun yanında açıklanan fiyat gerçekten üreticimizi büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Bunun yanında bu verilen süt fiyatından dolayı dişi hayvanlar tekrar kesime gidecek. Tarih tekerrürden ibaret derler ya biz tekrar yurt dışından hayvan getirmeye çalışacağız. Bu paralar yurt dışından gelecek hayvanlara verileceğine, bu desteklerin artırılması, üreticiye güzel fiyatların verilmesiyle bu paranın milli ekonomiye katkı sağlaması daha iyi diye düşünüyoruz."

"HAYVANLARIN KESİLMESİ DEMEK, TARIM SEKTÖRÜNÜ VURACAK DEMEK"

Yurt dışında hayvan getirilmesinden ziyade yerli üreticinin desteklenmesinin şart olduğunu belirten Başkan Kayan konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Bizim üreticimize gerekli destekler verilse, gerekli süt fiyatları açıklansaydı, biz hayvanları kesmek zorunda kalmayacağız ve yurt dışından hayvanlar getirmek zorunda kalmayacağız. Burada üretimi devam ettirmek istiyoruz. Devam etmesi de gerekiyor, bu bir milli sorundur. Hayvanların kesilmesi demek, tarım sektörünü vuracak demek. Yurtdışından ithal edilip buradaki hayvanlar kesildiğinde tarım ürünlerinin tüketimini kim sağlayacak? Hayvancılıkta tüketilen kaba yemler bu sefer üretilmeyecek ve tarım sektörüne de zarar verecek demektir. Bu yüzden bir an evvel USK'nın tekrar toplanıp, fiyatları yeniden gözden geçirmesi gerektiğini düşünüyoruz. ve bununla ilgili acilen yeni kararların alınması gerektiğini düşünüyoruz. Hem üretici hem birlik başkanı olarak söylüyorum. Bu tedbirlerin bir an evvel alınması gerekiyor. Eğer bu fiyatlar kalacaksa süt desteğinin en az 2-2,5 lira gibi bir rakam olması gerekiyor ki üreticinin devam etme şansı olsun. Yoksa şu açıklanan fiyatlardan dolayı üreticinin sürdürülebilirliği en fazla 3 - 5 ay gider. Sonra hayvanlar tekrar kesilmeye gider. Kesildikten sonra içecek süt bulamayız, yiyecek et bulamayız. Bugün haberlerde dinliyoruz dünyanın eti ithal edilmeye çalışılıyor. Bunlara verileceğine keşke bizim üreticimize verilip bizim üreticimizin daha güzel ve daha düşük maliyetle üretmesini sağlasak."

"BU FİYATLAR DEVAM ETTİĞİ SÜRECE DİŞİ HAYVAN KESİMLERİNİ DURDURAMAZLAR"

Üreticilerin izleyeceği yolun belli olduğunu belirten Kayan, "Bu fiyatlar devam ettiği sürece dişi hayvan kesimlerini durduramazlar. Anaçları üreticiler kestirmeye başlayacak, çünkü sürekli zarar nereye kadar gidecek? Ondan sonra üretici diye bir şey bulamayız, sonra nasıl olur nasıl gider düşünmek istemiyorum. İnşallah bunu yetkililerimiz görür, yaptıkları hatadan geri dönmelerini tavsiye ederim. Bir an önce çözülür diye düşünüyorum" dedi.