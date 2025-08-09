Damadın Sağdığı Alçılı Ayağıyla Halayda Coştu

Muş'ta bir düğünde, damadın sağdıcı alçılı ayağına rağmen halayda eğlenceli anlar yaşadı. Kazadan sonra düğün gecesinde dostlarının desteğiyle halay çeken sağdıç, konuklardan büyük takdir topladı.

Muş şehir merkezinde gerçekleştirilen bir düğünde, damadın sağdıcı ayağındaki alçıya rağmen halaya katılarak unutulmaz anlara imza attı.

Damadın en yakın arkadaşı olan sağdıç, kına gecesinde yaşadığı talihsiz bir kaza sonucu kırılan ayağı alçıya alındı. Ancak bu durum, düğün gecesinde eğlenceye katılmasına engel olmadı. Düğün alanında arkadaşlarının desteğiyle halay halkasına dahil olan sağdıç, alçılı ayağıyla ritme ayak uydurarak uzun süre halay çekti.

Görüntüler düğüne katılan davetlilerin beğenisini toplarken, sağdıcın azmi ve coşkusuyla düğüne renk kattığı yorumları yapıldı. Düğün sahibi aile, bu anlamlı jestin davetliler tarafından büyük takdir gördüğünü belirtti. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
