Damadı Tarafından Bıçaklanarak Öldürülen Kayınpeder Son Yolculuğuna Uğurlandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde silahla yaraladığı damadı tarafından yaklaşık 15 bıçak darbesiyle öldürülen kayınpeder, son yolculuğuna uğurlandı.

Küçücek Mahallesi'nde gece saatlerinde yaşanan olayda Turhan Kılıçkan (64) ile damadı Y.O.A. (38) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada Kılıçkan'ın silahından çıkan 3 kurşun, damadının bacağına isabet etti. Yaralı damat ise kayınpederi Kılıçkan'ı yaklaşık 15 bıçak darbesi ile ağır yaraladı. Kavgayı ayırmak istediği esnada yaralanan K.G. ile kayınpeder Kılıçkan ve damadı Y.O.A. hastaneye kaldırıldı. Kılıçkan, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kayınpederi tarafından silahla vurulan Y.O.A. ile kavgayı ayırmak istediği esnada yaralanan K.G.'nin ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Damadı tarafından öldürülen kayınpeder son yolculuğuna uğurlandı

Silahla vurarak yaraladığı damadının bıçak darbeleri ile öldürdüğü Turhan Kılıçkan, Karapürçek Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Öte yandan, kayınpederini öldüren Y.O.A.'nın eşi E.K. ile boşanma aşamasında olduğu öğrenildi. - SAKARYA