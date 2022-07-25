Damadı havuza attılar, suda çiftetelli oynadılar - Haberler

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Damadı havuza attılar, suda çiftetelli oynadılar

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Damadı havuza attılar, suda çiftetelli oynadılar

Bursa'da dünya evine giren damada arkadaşları tarafından yapılan şakalar görenleri hem şaşırttı, hem de güldürdü.

Bursa'da dünya evine giren damada arkadaşları tarafından yapılan şakalar görenleri hem şaşırttı, hem de güldürdü. Bacaklarından tuttukları damadı havuza atan arkadaşları damadı suyun içinde çiftetelli oynattı.

Millet Mahallesi'nde dünya evine giren damat; düğüne gelen arkadaşlarının şakalarına maruz kaldı. Damadı bacaklarından tutan davetli arkadaşları önce havaya kaldırdı, sonra da havuza attı. Arkasından kendileri de havuza atlayan gençler damatla birlikte çiftetelli oynadılar. O sahneler ise renkli anlara sebep oldu.

(Ali İhsan Uğur - Ali Kamur - İHA)

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