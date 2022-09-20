Damada işkence gibi adet: Çıplak ayakla metrelerce gelin arabası çekti Yerel Haberler Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde gelin alması yapan damada yalın ayak gelin arabası çektiren mahalle gençleri o anları cep telefonuyla kayda aldı. Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde gelin alması yapan damada yalın ayak gelin arabası çektiren mahalle gençleri o anları cep telefonuyla kayda aldı. Kaynarca ilçesi Topçu Mahallesinde gelin alması yapan damat Emre Sarı, düğün için salona giderken mahalle gençleri tarafından durduruldu. Gençler, önce damadı arabadan indirip ayakkabı ve çoraplarını çıkarttırdı. Daha sonrasında ise gelin arabasına bağladıkları halatı damadın eline vererek çekmesini istedi. Halatı sırtlayan damat Sarı, gelin arabasını metrelerce çekerken o anlar ise cep telefonuyla kayda aldılar. - SAKARYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Emre Sarı Sakarya Yerel Haberler

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