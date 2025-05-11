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Dalyanım Derneği'nden Dayanışma Kahvaltısı

Dalyanım Derneği'nden Dayanışma Kahvaltısı
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Dalyanım Derneği, Sisus Otel'de düzenlediği dayanışma kahvaltısında toplumsal dayanışma ve çevre koruma hedeflerini vurguladı. Etkinlikte, 'Yılın Annesi' ödülü, sokakta bulduğu yaralı bir köpeği sahiplenip büyüten Esra Kuşçu'ya verildi.

Çeşme'nin Dalyan Mahallesi'nde faaliyet gösteren Dalyanım Derneği, Sisus Otel'de geniş katılımlı bir dayanışma kahvaltısı düzenledi. Etkinliğe sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katılarak destek verdi.

Kahvaltıda konuşan Dalyanım Derneği Başkanı Keriman Özüdoğru, amaçlarının sadece çevreyi korumak değil, toplumsal dayanışmayı da büyütmek olduğunu vurguladı. Özüdoğru, özellikle bölgede eğitim gören genç kızlara destek sağladıklarını, onlara rehberlik ettiklerini ve manevi anlamda annelik yaptıklarını belirtti.

"Dayanışmamızla büyüyoruz"

Konuşmasında Dalyan halkına ve katılımcılara teşekkür eden Özüdoğru, "Derneğimiz çok genç, ancak büyük hedeflerle yola çıktık. Sizlerin de katkısıyla dayanışma kültürümüzü daha da büyütmek istiyoruz" dedi.

Etkinlikte, Anneler Günü'ne özel olarak anlamlı bir uygulama da başlatıldı. Bu yıldan itibaren her yıl "Yılın Annesi" seçilecek. İlk olarak bu unvan, sokakta ağır yaralı halde bulduğu bir köpeği sahiplenip evladı gibi büyüten hayvansever Esra Kuşçu'ya verildi.

"Bu sevgiye hepimizin ihtiyacı var"

Özüdoğru, bu kararla ilgili şunları söyledi:

"Bu unvanı, alışılmışın dışında ama bir o kadar da yüreğe dokunan bir nedenle vermek istiyoruz. Esra Kuşçu, sokakta bulduğu yaralı bir köpeği evladından ayırmadan sevgiyle büyüttü. Onu iyileştirdi, ona yuva oldu. Bu merhamet hepimize ilham veriyor."

Pandemi döneminde İstiklal Marşı'na saygı gösterisiyle gönülleri kazanan bir kadının hikayesini de paylaşan ve "O an, bize unuttuğumuz değerleri hatırlattı" diyen Özüdoğru, bu tür örneklerin çoğalmasını temenni etti.

Dalyanım Derneği Başkanı Özüdoğru, önümüzdeki dönemde kadın hikayelerini ve topluma değer katan projeleri kamuoyuyla paylaşmayı sürdüreceğini belirtti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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