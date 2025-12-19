Muğla'daki Dolandırıcılık Davasında Tutuklu Sanıklar Tahliye Edildi

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla'nın Köyceğiz ve Ortaca ilçelerinde düzenlenen dolandırıcılık operasyonu kapsamında tutuklu yargılanan, aralarında Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKO) Başkanı A.Y'nin de bulunduğu 6 sanık, ilk duruşmada tahliye edildi. Dava 23 Haziran'a ertelendi.

Köyceğiz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen soruşturmada; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına karıştıkları iddiasıyla, aralarında DALKO Başkanı A.Y. ile Çandır Mahalle Muhtarı S.Y.'nin de bulunduğu 10 şüpheli 18 Temmuz'da gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından 22 Temmuz'da Köyceğiz Adliyesi'ne sevk edilmiş, Kooperatif Başkanı A.Y., H.K., A.Y., Ç.A., Ö.A. ve E.D. tutuklanırken; Çandır Mahalle Muhtarı S.Y., C.K., A.Y. ve M.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Operasyon kapsamında şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilmiş, ele geçirilen malzemeler jandarma ekiplerince muhafaza altına alınmıştı.

Davanın ilk duruşması, Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Saat 09.30'da başlayan duruşmaya sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanıklardan DALKO Başkanı A.Y., bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlanarak savunma yaptı. A. Y., "Ben hiçbirini hak etmedim. Kooperatifi bir marka haline getirdim" dedi.

Diğer tutuklu sanıklar da savunmalarında tutuksuz yargılanma talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanıkların savunmalarının alınmasının ardından duruşmaya ara verdi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu tüm sanıkların tahliyesine hükmetti. Duruşma, 23 Haziran'a ertelendi.