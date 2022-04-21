Dalmış Beauty'den bahar aylarında cilt bakımı uyarısı

Dalmış Beauty işletmecisi ünlü modacı Mehmet Sait Dalmış, soğuk ve rüzgarlı kışın ardından yorulan cildin bahar aylarında daha yoğun bir bakımla desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Dalmış Beauty işletmecisi ünlü modacı Mehmet Sait Dalmış, bahar aylarında cilt bakımlarına yönelik önerilerde bulundu. Soğuk ve rüzgarlı kışın etkilerinin azaldığı bahar aylarında yorulmuş cildin daha yoğun bir bakım ile desteklenmesi gerektiğini belirten Dalmış, iyi beslenerek ve bol su tüketerek içten beslenmesi sağlanan cildin baharın gelmesi ile bazı özel bakımların yapılması gerektiğini vurguladı. Dalmış, "Baharda kışın etkilerinden çıkan cilt artık yazın olumsuz etkilerine hazırlanmalıdır. Böylece güneş, ısı ve deniz ile karşılaşan cildiniz daha sağlıklı olarak yeni mevsimin etkilerine karşı koyacaktır. Cilt tüm bedenimizi ve iç organlarımızı koruyan giysi olarak en önemli organımızdır. Bahar ayının yaklaşmasıyla birlikte birtakım cilt problemleri de kendisini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Bu çerçevede bahar aylarında cilt bakımına dikkat etmek, beraberinde önemli kazanımları getiriyor. Peeling önemlidir. Ölü deriden arınan cilt daha kolay nefes alır. Yağ ve kirlerden derinlemesine temizlenir. Siyah noktalar, lekeler, genişlemiş gözenekler yok olur. Canlı bir görünüm sağlanır. Tüm bunların bilinçli kişiler tarafından yapılması gerekmektedir. Basit ev malzemeleri ile yapılmasının cilde zararlı olabileceğine değinilmektedir. Hijyen koşullarına uyulması şarttır. Aksi halde ciltte olumsuz etkiler hemen görülür. Her ne kadar baharda güneş ışığı sizi canlandırsa da uzun süreler ile güneş ışığında kalacaksanız cildinizi korumanız gerekmektedir. Güneş cildi yaşlandırır. Ama aynı zamanda kemik sağlığı için de gereklidir. O yüzden bir uzman önerisi ile bilinçli şekilde güneş koruyucu kullanılması gerekir. Düşük filtreli güneş koruyucu kremleri bahar mevsiminde kullanılabilir. Bunu içinde özel öneri almanız olumlu olacaktır" dedi.

Baharda cilt temizliği ve nemlendirilmesi

Gündelik cilt temizliği konusuna da dikkat çeken Dalmış, kullanılacak nemlendirici ve besleyici kremlerin dikkatli seçilmesini önerdi. Dalmış, "Cildinize uygun tonikler ile temizlenmesi yararlı olacaktır. Ayrıca kullanacağınız ürün sağlığa zararlı bileşenler içermemelidir. Gece ve gündüz kullanılacak ayrı kremler ile de cildinizin genç kalması desteklenecektir. Göz çevresinin de özel kremler ile bakımı yapılmalıdır. Hassas seçimi tüm cilt ürünler için yapmalısınız. Çünkü ciltte oluşacak sorunların giderilmesi daha güç işlemler gerektirmektedir" diye konuştu. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / Yerel