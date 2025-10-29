Haberler

Dalgıçlar, Cumhuriyet'in 102. Yılını Deniz Altında Kutladı

Dalgıçlar, Cumhuriyet'in 102. Yılını Deniz Altında Kutladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde dalgıçlar, denizin altında Türk bayrağı açıp işaret diliyle İstiklal Marşı'nı okuyarak Cumhuriyet'in 102. yılını kutladı. Etkinlik, anlamlı bir şekilde gerçekleştirildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde dalgıçlar, denizin altında Türk bayrağı açıp işaret diliyle İstiklal Marşı'nı okuyarak Cumhuriyet'in 102. yılını kutladılar.

Gazipaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görev yapan Şeyda Demiryürek ve ekibi, Cumhuriyet Bayramı'nı denizin derinliklerinde gerçekleştirdikleri anlamlı etkinlikle kutladı. Sabahın erken saatlerinde Alanya İskelesi'nden hareket eden tekne, Alanya Kalesi açıklarına ulaştıktan sonra dalgıçlar suya daldı. Gazipaşa ve Alanya'dan gelen dalgıçlar, denizin altında Türk bayrağını açarak Cumhuriyet'in 102. yılını kutladı. Etkinliğin en dikkat çekici anlarından biri ise dalgıçların su altında işaret diliyle İstiklal Marşı'nı okumaları oldu.

Su Altı Sporları Federasyonuna bağlı uzman dalgıç olarak görev yapan Şeyda Demiryürek, "Biz daha önce 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Gazipaşa'da arama kurtarma birimi olarak kutlamasını gerçekleştirdik. İşaret diliyle İstiklal Marşı'nı okuduk. Bugün Cumhuriyetimizin 102. yılını kutlamak için Alanya'da toplanmış bulunuyoruz. Buradaki bütün uzman arkadaşlarımız dalışa katılacaklar. Deniz altında bayrak açacağız" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Gebze'den güzel haber hala gelmedi! 'Bilir' çifti için zamanla yarış

Gebze'den güzel haber hala gelmedi! "Bilir" çifti için zamanla yarış
FED, faiz kararını açıkladı

FED, piyasaların merakla beklediği kararını açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyanet'ten 29 Ekim mesajı: Atatürk ve tüm büyüklerimizi saygı ve minnetle yad ediyoruz

Ali Erbaş gibi yapmadı! İşte Diyanet'in 29 Ekim mesajı
Zorbay Küçük'ün hangi maçlara bahis yaptığı ortaya çıktı

Hangi maçlara iddia oynadığı ortaya çıktı
Alman turistlere 59 bin lira hesap çıkaran restorana rekor ceza

Turistlere çıkardığı hesabın bedeli ağır oldu! Kesilen cezaya bakın
Gebze'de yıkılan binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişi sağ çıkarıldı

Gebze'de yıkılan 7 katlı binadan kahreden haberler peş peşe geldi
Diyanet'ten 29 Ekim mesajı: Atatürk ve tüm büyüklerimizi saygı ve minnetle yad ediyoruz

Ali Erbaş gibi yapmadı! İşte Diyanet'in 29 Ekim mesajı
Güllü'nün kızı, annesi için yazdığı 'Bu kadın ölsün' mesajını böyle savundu

Güllü'nün kızı, annesi için yazdığı o mesajı böyle savundu
Süper Lig takımı Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi

Süper Lig ekibi BAL Ligi takımına yenildi, Türkiye Kupası'ndan elendi
Faciaya anbean şahit oldu! Söyledikleri kan donduran cinsten

Faciaya anbean şahit oldu! Söyledikleri kan donduran cinsten
Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken detay! Bahçeli katılmadı

Liderlerin buluştuğu zirvede "Bahçeli" sürprizi
Alkollü sürücü kimlik isteyen şube müdürüne tekme attı

Alkollü sürücü, polis müdürüne tekme attı
BM Genel Kurulu'ndan ABD'yi kızdıracak Küba kararı

BM Genel Kurulu'ndan ABD'yi kızdıracak Küba kararı
Instagram'a bomba yeni özellik! Kullanıcılar buna bayılacak

Instagram'a bomba yeni özellik! Kullanıcılar buna bayılacak
Galatasaray'da flaş gelişme! Barış Alper takımdan ayrılıyor

Galatasaray'da flaş gelişme! Barış Alper takımdan ayrılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.