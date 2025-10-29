Dalgıçlar, Cumhuriyet'in 102. Yılını Deniz Altında Kutladı

Antalya'nın Alanya ilçesinde dalgıçlar, denizin altında Türk bayrağı açıp işaret diliyle İstiklal Marşı'nı okuyarak Cumhuriyet'in 102. yılını kutladılar.

Gazipaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görev yapan Şeyda Demiryürek ve ekibi, Cumhuriyet Bayramı'nı denizin derinliklerinde gerçekleştirdikleri anlamlı etkinlikle kutladı. Sabahın erken saatlerinde Alanya İskelesi'nden hareket eden tekne, Alanya Kalesi açıklarına ulaştıktan sonra dalgıçlar suya daldı. Gazipaşa ve Alanya'dan gelen dalgıçlar, denizin altında Türk bayrağını açarak Cumhuriyet'in 102. yılını kutladı. Etkinliğin en dikkat çekici anlarından biri ise dalgıçların su altında işaret diliyle İstiklal Marşı'nı okumaları oldu.

Su Altı Sporları Federasyonuna bağlı uzman dalgıç olarak görev yapan Şeyda Demiryürek, "Biz daha önce 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Gazipaşa'da arama kurtarma birimi olarak kutlamasını gerçekleştirdik. İşaret diliyle İstiklal Marşı'nı okuduk. Bugün Cumhuriyetimizin 102. yılını kutlamak için Alanya'da toplanmış bulunuyoruz. Buradaki bütün uzman arkadaşlarımız dalışa katılacaklar. Deniz altında bayrak açacağız" dedi. - ANTALYA