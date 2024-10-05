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Dalaman müftüsü Çallı, gençlerle buluştu

Dalaman müftüsü Çallı, gençlerle buluştu
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Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen sohbet programında gençlerle buluşan Müftü Çallı, önemli mesajlar verdi.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen sohbet programında gençlerle buluşan Müftü Çallı, önemli mesajlar verdi.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle, Dalaman İlçe Müftüsü Zekeriya Çallı, gençlerle bir araya geldi. Müftülük Sitesi Camii'nde ve Şehit Mehmet Akif Sancar Anadolu Lisesi Erkek Pansiyonunda gerçekleştirilen sohbet programında, gençlerin yanı sıra din görevlileri ve müftülük personeli de katılım gösterdi. Sohbet sırasında gençlere hitaben konuşan Müftü Çallı, camilerin toplumun en önemli merkezleri olduğunu ve gençlerin bu mekanlarda kendilerini geliştirebileceklerini belirtti. Katılımcılarla samimi bir ortamda sohbet eden Müftü, gençlerin sorularını yanıtlayarak dini ve sosyal konular üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu.

Etkinlik, Camiler ve Din Görevlileri Haftası bağlamında toplumsal değerlerin güçlendirilmesine katkı sağlarken, program gençler ve din görevlileri arasında sağlanan etkileşimle sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Dalaman Kültür Yerel Müftü

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