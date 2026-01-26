Dalaman'da Hızla Seyreden Otomobilin Çarptığı Çocuk Yoğun Bakıma Kaldırıldı
Dalaman'da bisikletiyle yola geçmeye çalışan 9 yaşındaki B.C., hızla gelen bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Çocuk yoğun bakıma alındı ve hayati tehlikesi bulunuyor.
Dalaman'da bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki B.C'ye, Dalaman merkezden Kayacık istikametine gitmekte olan Furkan Karabulut yönetimindeki 48 HM 546 plakalı otomobil çarptı.
Hızla seyreden otomobilin metrelerce sürüklediği çocuk ağır yaralandı. Yoğun bakıma alınan çocuğun hayati tehlikesi sürüyor.
Kaynak: ANKA / Yerel