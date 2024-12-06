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DAKE, İçişleri Bakanı'ndan Akreditasyon Sertifikası Aldı

DAKE, İçişleri Bakanı'ndan Akreditasyon Sertifikası Aldı
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Düzce Arama Kurtarma Derneği (DAKE) Başkanı Metin Gözütok, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Akreditasyon Sertifikasını aldı. DAKE, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen törenle akredite edilen ilk ve tek arama kurtarma derneği olmanın gururunu yaşıyor.

DÜZCE(İHA) – Düzce Arama Kurtarma Derneği Arama Kurtarma Ekibi (DAKE) Başkanı Metin Gözütok, Akreditasyon Sertifikasını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın elinden aldı.

5 Aralık Dünya Gönüllüler kapsamında İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Başkanlığı Akreditasyon töreni yapıldı. Hafif, Orta, Ağır seviyede akredite olan STK temsilcilerine peç töreni düzenlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından arama kurtarma ekiplerine akreditasyon sertifikası takdim edildi.

Düzce'den DAKE Yönetim Kurulu Başkanı Metin Gözütok'ta, Akreditasyon Sertifikasını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın elinden aldı.

Gözütok, "Bize Düzce'nin ilk ve tek akredite arama kurtarma derneği olmanın gururunu yaşatan gönüllülerimize, akreditasyon sürecinde destek olan kişi ve kurumlara minnettarız" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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