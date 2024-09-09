DAK Ekibinden Sakarya Meydan Muharebesi'nde Şehitleri Anma Yürüyüşü

Sakarya Meydan Muharebesi'nin 103'üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen Diriliş Yolu Yürüyüşü'ne katılan Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ekibi, yaklaşık 25 kilometre yol kat ederek tarihi noktalarda şehitleri andı.

DAK ekibinin katılım sağladığı ve 2 gün süren Diriliş Yolu Yürüyüşü, Polatlı Tarih Araştırma Derneği tarafından düzenlendi. Yürüyüş, 7 Eylül günü saat 10.00'da Üçpınar Köyü'nden hareketle başladı. Gerçekleştirilen yürüyüşte Sakarya Köyü, Halide Edip Adıvar Müzesi, 12. Grup Şehitliği, Beştepeler, Kartal Tepe, son savunma mevzileri olan Basrikale Mevzileri, başkomutanlık karargahı olan Zafer Tepe, Dua Tepe, Eskipolatlı Şehitliği ve Kalecikli Salih Dede Şehitliği ziyaret edildi. Toplam 25 kilometre yol kat edilerek 238 senelik geri çekilmenin durdurulduğu coğrafyayı gezen DAK ekibi, bu noktalarda şehitleri andı. Yürüyüşle ilgili açıklamada bulunan DAK yetkilileri, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Sakarya Meydan Muharebesi'nde şehit olan tüm kahramanları rahmet ve minnetle andıklarını belirtti. - ESKİŞEHİR