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DAK Ekibinden Sakarya Meydan Muharebesi'nde Şehitleri Anma Yürüyüşü

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Sakarya Meydan Muharebesi'nin 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Diriliş Yolu Yürüyüşü'ne katılan Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ekibi, 25 kilometre yol alarak tarihi noktaları ziyaret etti ve şehitleri andı. Yürüyüş, Polatlı Tarih Araştırma Derneği tarafından organize edildi ve toplamda 238 yıllık tarihi coğrafyada gerçekleştirildi.

Sakarya Meydan Muharebesi'nin 103'üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen Diriliş Yolu Yürüyüşü'ne katılan Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ekibi, yaklaşık 25 kilometre yol kat ederek tarihi noktalarda şehitleri andı.

DAK ekibinin katılım sağladığı ve 2 gün süren Diriliş Yolu Yürüyüşü, Polatlı Tarih Araştırma Derneği tarafından düzenlendi. Yürüyüş, 7 Eylül günü saat 10.00'da Üçpınar Köyü'nden hareketle başladı. Gerçekleştirilen yürüyüşte Sakarya Köyü, Halide Edip Adıvar Müzesi, 12. Grup Şehitliği, Beştepeler, Kartal Tepe, son savunma mevzileri olan Basrikale Mevzileri, başkomutanlık karargahı olan Zafer Tepe, Dua Tepe, Eskipolatlı Şehitliği ve Kalecikli Salih Dede Şehitliği ziyaret edildi. Toplam 25 kilometre yol kat edilerek 238 senelik geri çekilmenin durdurulduğu coğrafyayı gezen DAK ekibi, bu noktalarda şehitleri andı. Yürüyüşle ilgili açıklamada bulunan DAK yetkilileri, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Sakarya Meydan Muharebesi'nde şehit olan tüm kahramanları rahmet ve minnetle andıklarını belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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